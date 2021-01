Incendio a Casal di Principe, evacuato palazzo in salvo i migranti che lo occupavano

CASAL DI PRINCIPE - Un incendio in mattinata ha devastato un appartamento di Corso Umberto a Casal di Principe. Le fiamme hanno lambito l'intero locale abitato da stranieri, ma fortunatamente non c'è nessun ferito. Il rogo è scaturito nelle prime ore della mattinata, molto probabilmente a causa di un cortocircuito causato da uno degli impianti di riscaldamento presenti all'interno dell'abitazione, anche se sul fatto ci sono ancora in corso delle verifiche. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, ma anche i carabinieri e gli uomini della polizia locale che hanno bloccato il traffico per permettere le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per qualche ora per riuscire a domare le fiamme, mentre lungo corso Umberto si è formata una lunga fila di auto, con le auto che venivano deviate per evitare che potessero transitare nei pressi del rogo.

