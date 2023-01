Una ragazza di 21 anni, Giovanna Vettoliere, è morta. Il fratello diciottenne è ricoverato in gravi condizioni e lotta contro la morte in un letto d'ospedale. Con loro, altri due amici ricoverati, uno in prognosi riservata. Questo è il grave bilancio di un incidente stradale che, quasi certamente, è stato causato dal maltempo di ieri. A perdere la vita, la ventunenne Giovanna Vettoliere, mentre il fratello è ricoverato all'ospedale Moscati di Aversa in prognosi riservata. Gravi le condizioni di un altro ragazzo che si trova nella clinica Pineta Grande di Castel Volturno, una quarta è in osservazione all'ospedale di Aversa: erano tutti presenti nella Fiat 500 alla cui guida, secondo i primi accertamenti, ci sarebbe stato il diciottenne, fratello della vittima. La mamma della giovane, che si chiama Paola, si è chiusa in un silenzioso dolore. Da sempre in prima linea per i figli, è stata per diversi anni presidente del consiglio dell'istituto scolastico dei figli.



Ieri pomeriggio, il sindaco di Casal di Principe, Renato Franco Natale, ha scritto un post sul social Facebook: «Ai familiari va il nostro cordoglio a nome dell'intera città - ha scritto Natale - sono notizie strazianti, per la giovane età e per i modi con cui si è strappati ai propri affetti».

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Aversa che - in collaborazione con i colleghi della stazione, coordinati dal capitano Ludovico Paternì, conducono le indagini sull'accaduto - intorno alle ore 12 di ieri, mentre l'auto con a bordo i tre giovani percorreva la strada provinciale che collega San Marcellino a Casapesenna, il conducente avrebbe perso il controllo, impattando contro il cordolo di una rotonda con uno schianto violento. Uno scontro causato quasi certamente dalle cattive condizioni del manto stradale reso viscido dalla pioggia. La ventunenne è morta sul colpo, inutili i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, mentre per il fratello, che ha riportato gravi ferite in diverse parti del corpo, si è reso necessario il trasferimento in ospedale (con lui anche un'altra ragazza che sarebbe ancora in osservazione) dove i sanitari ne hanno disposto il ricovero con prognosi riservata. Stessa sorte per il quarto passeggero trasportato alla clinica Pineta Grande. Su disposizione dei magistrati della Procura di Napoli Nord, la salma della giovane è stata trasferita nella sala mortuaria dell'ospedale Moscati di Aversa dove sarà effettuata un'ispezione esterna del corpo per poi restituirla ai familiari.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità di Casal di Principe dove le famiglie delle persone coinvolte vivono. Giovanna Vettoliere, studentessa universitaria, era anche impiegata come segretaria in una scuola di danza locale. Qui, non appena la triste notizia è giunta, le ragazze e le insegnanti hanno immediatamente sospeso le attività distrutte dal dolore. L'amministrazione comunale ha preannunciato la volontà di proclamare il lutto cittadino quando sarà dato l'ultimo saluto alla sfortunata giovane in occasione del funerale.