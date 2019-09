Lunedì 9 Settembre 2019, 09:36

Tre morti e un ferito grave ricoverato al pronto soccorso di Pineta Grande. E' il tragico bilancio dell'incidente verificato questa mattina alle 6.40 a Castel Volturno, nei pressi della località di Destra Volturno. I tre morti e il ferito, tutti cittadini africani, viaggiavano a bordo della stessa autovetura lungo la via Domiziana, che per ragioni ancora non chiare è uscita di strada precipitando in una scarpata e facendo un volo di circa venti metri. All'arrivo dei soccorsi i tre uomini erano già tutti deceduti. Rapida la corsa in ospedale per salvare la vita al quarto. Sul caso indaga la polizia stradale di Caserta. Una volante del commissariato di Cellole la prima ad arrivare sul luogo del tragico incidente. Al momento, la via Domiziana è ancora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, per consentire agli inquirenti tutti i rilievi necessari al caso. Sul posto c'è una gran folla sia di curiosi, sia di amici e aprenti delle vittime in evidente stato di dolore.