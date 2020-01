© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce la tensione nello stabilimento di Marcianise della multinazionale dell'elettronicadopo che ieri l'azienda ha consegnato a 275 lavoratori la lettera in cui si annuncia il licenziamento dal 23 marzo prossimo. Dal giugno dello scorso anno il sito casertano è al centro di una vertenza innescata dalla decisione dell'azienda di licenziare 350 lavoratori - divenuti nel frattempo 275 tra addetti ricollocati o usciti con l'esodo incentivato - su un totale di circa 700. I dipendenti sono scesi in sciopero oggi per un'ora tra le 11 e le 12, uscendo dallo stabilimento con le tute blu da lavoro; hanno anche attaccato sui parabrezza delle auto aziendali usate dai dirigenti, un manifestino con la scritta «». In un comunicato, la Rsu «invita tutti i lavoratori, a seguito della minatoria consegna delle lettere di esubero al personale, verificatasi ieri, a non presentarsi presso la Direzione del personale per nessuna forma di comunicazione unilaterale».