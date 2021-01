CAPODRISE. Si vede il modello, il colore, la targa. Il comando della polizia municipale di Capodrise ha diffuso sui social la foto di un’Audi A3 grigia, targata BH900MZ, ritenuta appartenente a una delle bande di ladri che, tra le province di Napoli e Caserta, svaligiano appartamenti e rapinano stazioni di servizio. Nelle ultime ore, la vettura è stata «immortalata» in più punti della città; lo scatto si riferisce, in particolare, al passaggio in via Santa Croce.

L’immagine è stata scattata grazie al software di rilevamento targa in dotazione al sistema di videosorveglianza comunale. Dal controllo effettuato su un data base nazionale dal comandante Clemente Piccolo, è emerso che l’Audi, prima di approdare a Capodrise, è stata segnalata a Pomigliano, nella periferia a nord di Napoli. L’auto risulta priva della copertura assicurativa e di proprietà di una cosiddetta «testa di legno» di Cosenza, in Calabria; il soggetto è intestatario di una serie di veicoli simili e già noto alle forze dell’ordine.

Ovvia la regione per cui i vigili urbani hanno deciso di far circolare la foto: stimolare le segnalazioni dei cittadini.

