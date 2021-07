Ladro d'auto napoletano arrestato a Casal di Principe

La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto S. G. di 21 anni, napoletano residente in Casal di Principe, con precedenti per ricettazione e atti persecutori. A seguito di segnalazione telefonica al 113, una volante del Posto Fisso Operativo di Casapesenna è intervenuta a Casal di Principe dopo il furto di un’autovettura: il ladro vistosi scoperto si è dato alla fuga a piedi.

I poliziotti sono riusciti a stanarlo nel cortile di una vicina abitazione privata, dove si era rintanato. Su disposizione del Magistrato di Turno presso la Procura di Napoli Nord, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari: processato con rito direttissimo, è stato condannato a quattro mesi di reclusione con sospensione della pena.