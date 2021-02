PIANA DI MONTEVERNA - Un lupo di grossa taglia, non ben nutrito, è stato avvistato in due comuni diversi nelle ultime ore. Alcuni automobilisti lo hanno filmato e fotografato ed ecco il video. A Villa Santa Croce una piccola frazione del comune di Piana di Monte Verna e nella frazione San Marco di Castel di Sasso, ieri sera. Due centri non molto lontani l’uno dall’altro. Apparentemente, sembra non essere aggressivo e gira in paese di notte, molto probabilmente in cerca di cibo.

Stamattina, sul posto, interverrà anche L’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) chiamato da Maria Teresa Sabino attuale presidente di Legambiente di Castel di Sasso, sempre sensibile aI problemI del posto già con diverse iniziative. ”Abbiamo come si vede nell’ immagine la certezza del lupo e stamattina con l’ENPA, cercheremo di fare il punto e mettere in atto le misure necessarie a protezione dell’animale e delle stesse persone”. “Occorre conoscere con la maggiore precisione possibile quanti lupi abbiamo in Italia, perché spesso si grida “al lupo, al lupo” ma si tratta di ibridi o di cani vaganti” - spiega l’ENPA. Il lupo è una specie protetta dalla normativa comunitaria e da convenzioni internazionali ed è anche molto studiato, in Italia è stato oggetto dello svolgimento di 18 progetti cofinanziati dalla Commissione Europea, alcuni dei quali attualmente in cors

