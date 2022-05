Aggredisce il titolare di un'officina con una mazza da baseball. È successo a Marcianise, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori un 45enne del luogo.

I militari della stazione di Marcianise, a seguito di una richiesta di aiuto, sono intervenuti nell'officina dove il 45enne, per motivi in corso di accertamento, aveva aggredito fisicamente con una mazza da baseball il titolare. Gli immediati accertamenti hanno consentito di appurare che nella giornata di ieri l'aggressore si era recato varie volte con fare minaccioso nell'officina al fine di incontrare il titolare. A seguito della perquisizione domiciliare, eseguita a carico dell'uomo, i carabinieri hanno trovato e sottoposto a sequestro la mazza da baseball in metallo utilizzata per l'aggressione. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Marcianise dove è stata curata per una ferita alla fronte. Il 45enne arrestato è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.