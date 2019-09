CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 21 Settembre 2019, 09:15

Quattro anni di silenzio, di apparente calma, di tranquillità per i commercianti di Marcianise. Quattro anni di arresti, condanne, pentimenti, dietrofront di collaboratori di giustizia. Ma anche di scarcerazioni che hanno rinfoltito la manovalanza dei clan ormai senza capi e senza soldi. Potrebbe esserci questo scenario criminale dietro i tre colpi di pistola esplosi all'alba di ieri contro la saracinesca dell'autoconcessionaria Zarrillo, in via San Giuliano a Marcianise. Potrebbe esserci una richiesta di racket non esaudita, potrebbe esserci il tentativo di intimidire «preventivamente» questo e altri operatori del vivace e indomito tessuto commerciale della città.