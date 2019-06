Marito e moglie, lui italiano di 41 anni, lei 37enne straniera, sono stati arrestati nel Casertano dalla Guardia di Finanza perché viaggiavano in auto con le dosi di cocaina pronte ad essere vendute. I militari della locale Compagnia hanno fermato la coppia nei pressi del casello autostradale di Capua. Al termine delle perquisizioni, i finanzieri hanno trovato addosso all'uomo quattro involucri di plastica sottovuoto contenenti in totale oltre 30 grammi di cocaina pura, mentre negli slip della donna erano nascosti altri sette involucri con cocaina per un peso di 280 grammi.

Sabato 22 Giugno 2019, 13:03

