Lunedì 25 Marzo 2019, 12:19

Ha picchiato e puntato il fucile contro la moglie rincorrendola per le scale, ma la donna è riuscita a fuggire e a mettersi in contatto con il 112 e facendo intervenire i carabinieri, che l'hanno salvata arrestando il coniuge violento. È accaduto a Trentola Ducenta, nel Casertano; in manette è finito un 42enne napoletano, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e minaccia dell'uso delle armi.I militari della compagnia di Aversa guidati dal maggiore Terry Catalano, hanno avuto conoscenza della vicenda solo nella notte, quando sono intervenuti in difesa della donna; è emerso, sulla base del racconto della vittima, uno spaccato familiare di violenza e soprusi continui, cui erano sottoposti da anni sia la donna che i tre figli minori. L'uomo inoltre aveva parecchie armi in casa, e spesso sembra che le abbia usate per minacciare i congiunti, come accaduto nella notte. I carabinieri gli hanno sequestrato 5 fucili, 15 coltelli a serramanico e numerose munizioni, nonché una pistola con il colpo in canna, quindi pronta all'uso. Il 42enne è stato posto ai domiciliari, mentre i familiari sono ora in un'altra località.