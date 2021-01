Otto mesi di attesa per avere il motore nuovo nel cancello e quando arriva i soliti ignoti lo portano via. È accaduto al Secondo Circolo Didattico di Aversa in via Linguiti. A darne notizia la stessa dirigente scolastica Milly Tornincasa che ha dichiarato: «Siamo stati otto mesi con il cancello elettrico della scuola non funzionante. Otto mesi di richieste, solleciti, risolleciti. Finalmente la scorsa settimana il Comune ci monta un nuovo motore e stanotte ce lo rubano. Vergogna, indignazione e rabbia». Rabbia quella provata anche dai genitori dei piccoli alunni del secondo circolo considerato che questa brutta avventura è capitata ai danni di una scuola che non trova pace a causa di traversie vari, ultima le infiltrazioni d’acqua che hanno costretto una chiusura forzata per oggi e domani.

APPROFONDIMENTI IL CASO Minacce per avere i soldi per la droga: genitori costretti a far... LA SCUOLA Riapertura scuole a Caserta: guerra di certificazioni tra prof e... L'INCENDIO Incendio a Lusciano: distrutta carrozzeria,danni a falegnameria,...

Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione che sperano di giungere ai soliti ignoti attraverso le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza di esercizi commerciali della zona.

Ultimo aggiornamento: 21:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA