Per adesso l'aumento del prezzo della mozzarella di bufala non è generalizzato. Ma questo non esclude che accada nelle prossime settimane o addirittura nei prossimi giorni. Anche perché «il costo per il consumatore non è determinato solo dal listino del produttore», chiarisce Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio per la tutela della mozzarella di bufala campana Dop.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati