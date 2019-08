Fucilate contro auto, un ferito: preso un uomo del commando

Mercoledì 14 Agosto 2019, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 14-08-2019 20:29

È stato arrestato in serata un giovane di Cardito ( Napoli ) che ha ferito a fucilate un 23enne di Castel Volturno in un agguato avvenuto sul litorale domitio questa notte. Si cercano i quattro complici del commando. In manette è finito Luigi D'Antonio pregiudicato di 23 anni.L'agguato è avvenuto in località Destra Volturno (Caserta). Il gruppo armato ha compiuto l'attentato esplodendo colpi di arma da fuoco sugli occupanti di una Fiat Panda, ferendo ad una spalla uno di loro, il 23enne di Castel Volturno.Nel corso dei primissimi accertamenti gli agenti della Squadra Mobile, del commissariato di Castel Volturno e della Polizia Scientifica hanno rinvenuto all'interno della Panda dove viaggiava il giovane ferito alcuni pallini, tipici delle munizioni dei fucili da caccia. I colpi d'arma da fuoco hanno infranto il lunotto posteriore dell'auto e danneggiato una fiancata, raggiungendo alla spalla il 23enne del posto. Il giovane è stato subito portato in ospedale al Pineta Grande, dove è stato medicato e dimesso già in mattinata perché colpito di striscio.