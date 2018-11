Mercoledì 14 Novembre 2018, 09:31 - Ultimo aggiornamento: 14-11-2018 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MACERATA CAMPANIA - La bonifica dei luoghi è ancora in corso e, in via precauzionale, il sindaco Stefano Cioffi ha disposto la chiusa della scuole del quartiere. Nella serata di ieri, la guardia di finanza della compagnia di Marcianise ha fatto irruzione in un fabbricato in via Gorizia, a Caturano, località di Macerata Campania. I militari hanno sorpreso 7 persone, tra cui un minorenne, intenti a svolgere l’attività di fabbricazione di esplosivi in assenza di qualsiasi autorizzazione e in dispregio alle più elementari forme di sicurezza.In particolare, l’intero piano terra dell’edificio era stato approntato a fabbrica abusiva di fuochi d’artificio. Tenuto conto della pericolosità del sito, l’intera area è stata piantonata fino alle prime ore dell’alba, quando sono iniziate le operazioni di messa in sicurezza. A scopo precauzionale e per garantire la sicurezza dei bambini le scuole della zona oggi rimarranno chiuse.