Con un piano impianti sportivi da oltre cento milioni di euro, Caserta si candida a «Città europea dello sport». La proposta è arrivata dal presidente regionale del Coni Sergio Roncelli al termine della conferenza stampa che ieri pomeriggio ha gremito la sala consiglio del Comune per la presentazione del programma di tutte le attività che l'Amministrazione sta ponendo in essere per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e per la riqualificazione di quelli già esistenti.



Un incontro, moderato dal presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana Mario Zaccaria, che ha visto al tavolo dei relatori il sindaco Carlo Marino, l'assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, l'assessora allo Sport, Gerardina Martino, il presidente regionale Coni Sergio Roncelli e il delegato provinciale Michele De Simone. In platea tutti i rappresentanti regionali e provinciali delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle società sportive della città. Perchè la parola d'ordine, ha rimarcato il sindaco Marino, è lavorare «insieme» affinchè l'occasione offerta dai finanziamenti ottenuti per lo sport, sinonimo di inclusione sociale, rilancio delle periferie, e visibilità nazionale e internazionale grazie alle competizioni agonistiche e non, non si traduca nell'ennesima occasione persa dalla città.

Ed occorre essere pronti, da oggi ed entro il 2026 termine perentorio per l'ultimazione dei cantieri stabilito dal PNRR, condividendo con gli addetti ai lavori un piano di investimenti che recupererà le strutture sportive esistenti e ne realizzerà di nuove, immaginando una governance unica per la gestione del futuro targato Sport Caserta. Una città, ha sottolineato Michele De Simone, con la quale da due anni si lavora insieme per concretizzare un piano di interventi che consentirà a Caserta, nel giro di qualche anno, di avere una dotazione di impianti sportivi sicuramente. Il programma importante presentato ieri, a due voci dal sindaco e dall' assessore Marzo, a partire da uno dei progetti più attesi ovvero la realizzazione del nuovo Stadio «Pinto», un project financing del valore di oltre 50 milioni di euro, il cui cantiere partirà già a luglio per un impianto avveniristico che sostituirà l'attuale struttura.Un capitolo importante è anche quello relativo alnel quartiere Acquaviva, nell'area ex Saint Gobain. Entro il 2023 partirà il cantiere per un intervento da 2 milioni di euro, finanziati dal PNRR (Pinqua), che realizzerà una struttura da 2000 posti a sedere in grado di ospitare gare anche di serie A2. Sono già partiti i lavori, invece, nella frazione Tuoro, dove il cantiere è in atto per la realizzazione di un palazzetto per sport collettivi da 3,2 milioni ( fondi afferenti al Bando delle Periferie) da 1500 spettatori e di una struttura che ospiterà discipline sportive individuali e che sarà ultimata entro giugno 2023. Saranno affidati i lavori entro marzo 2023 per un'altra struttura di fondamentale importanza qualeall'interno del cosiddetto «fosso della 167». Sempre per l'atletica leggera, la pista già esistente alle spalle di via Laviano sarà affidata in gestione alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e sarà destinata alle academy giovanili e, in alcune fasce orarie, all'intera cittadinanza. Grande rilevanza assumono anche gli interventi che verranno effettuati nella frazione San Clemente, con la riqualificazione (partenza entro il 2023) dello stadio del baseball e la realizzazione di una moderna pista di pattinaggio accanto a spazi di socialità per bambini e anziani. Infine, sono stati ricordati gli interventi già compiuti, quali ad esempio il campo da calcio nel Rione Vanvitelli, e quelli in corso di svolgimento (piste ciclabili).Infine, sono stati elencati i molti playground già realizzati in città e quelli che vedranno la luce nei prossimi mesi, e le attività di riqualificazione e di nuova realizzazione di palestre scolastiche. «Si tratta di un piano imponente - ha spiegato il sindaco Marino - grazie al quale dotiamo la città di strutture moderne, in grado di consentire attività agonistiche di primo livello, e permettiamo a tutta la cittadinanza, in primis ai giovani, di praticare qualsiasi sport». Soddisfazione anche per l'assessore Marzo che ha rimarcato l'importanza del «modello Caserta», virtuoso e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.