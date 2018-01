«Oggi non vengo al lavoro», e uccide la moglie e spara dal balcone: ipotesi di omicidio premeditato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 25 Gennaio 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 10:20

«Oggi non vengo, non sto bene». L'ultima chiamata all'agenzia di sicurezza l'ha fatta lunedì mattina. Davide Mango, la guardia giurata che ha ucciso la moglie e poi si è suicidato dopo aver sparato sui passanti, forse aveva programmato tutto. Lunedì non è andato al lavoro. È rimasto a casa, a Bellona. Era tornato alle sei di quella mattina dopo il turno di notte. Forse aveva giùà in animo di assassinare Anna Carusone. Forse la voleva solo controllare. Forse, ancora, il fatto che avesse annunciato che quel giorno non avrebbe lavorato è solo una coincidenza.Mentre l'opinione pubblica si interroga sul perché fosse armata una persona che molti, oggi, dopo la tragedia, definiscono uno «squilibrato», emergono altri particolari sul giorno della follia e sulle ore precedenti il clamoroso gesto del vigilantes. Dipendente di una ditta di sicurezza privata che ha la sede legale a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, Mango aveva una passione sfrenata per la caccia e anche in questo caso, dalla Prefettura di Caserta, non aveva avuto alcun problema ad ottenere il rinnovo del porto d'armi. Per questa ragione deteneva in casa, regolarmente, un miniarsenale. Tre pistole e due fucili. Oltre a un numero imprecisato di munizioni. Centinaia di cartucce le ha usate nei dieci minuti di follia durante i quali ha sparato a raffica dal balcone di casa sui passanti, ferendone sei. Dopo si è asserragliato nell'appartamento, minacciando più volte il suicidio. Affermando di essere pronto a far esplodere con il gas l'intero caseggiato. E urlando frasi senza senso contro i carabinieri che si trovavano sotto l'edificio e che per tre ore gli hanno parlato impedendogli di fatto di sparare ancora. E che poi hanno cercato di salvargli la vita. Inutilmente.