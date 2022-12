Operazione Green heart 2.0, sequestri in Terra dei Fuochi

“Green heart 2.0”, operazione Terra dei Fuochi. A Giugliano in Campania, Castel Volturno, Aversa, Orta di Otella e Terzigno. Quattrocento metri quadrati utilizzati per attività commerciali e sequestrati, una denuncia, 33 veicoli controllati e ammende fino a 567mila euro. In più, a Pompei sono scattati i sigilli in altri 4 negozi, denunce nei confronti di 6 persone. E ancora: confiscati 2 veicoli, elevate sanzioni fino a 450 mila euro nell'ambito dell'operazione interforze.