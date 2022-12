Rifiuti del cantiere interrati, nuovo sequestro a Lo Uttaro

I carabinieri di Caserta, insieme con i funzionari della Regione Campania in servizio al Genio civile, hanno sequestrato a Lo Uttaro un'area in cui sono stati smaltiti illecitamente rifiuti provenienti da un vicino cantiere per la realizzazione di un capannone industriale. Al termine del sopralluogo, i militari hanno denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti sia il legale rappresentante della società proprietaria dell'area e committente dei lavori, sia il direttore dei lavori.

I militari hanno trovato circa 4mila metri cubi di terre e rocce da scavo, una parte dei quali smaltiti nei pressi del confine sud del cantiere e la restante parte all'interno di una cava di tufo dismessa.