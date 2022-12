Napoletano 19enne urta il poliziotto nella fuga, poi l'arresto con la droga

Tenta di sfuggire a un controllo in via Filippo Maria Briganti, a Napoli, e urta uno dei poliziotti. Ovviamente, non resra impunito: bloccato e trovato in possesso di 3 stecche di hashish del peso di circa 21,7 grammi. Il 19enne napoletano con precedenti di polizia viene denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e gli contestano anche quattro violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, guida senza patente poiché mai conseguita, e omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.