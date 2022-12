Centro direzionale di Napoli, esplode caldaia a gas in un grattacielo

Esplosione al centro direzionale di Napoli tra le 14.30 e le 15. Una caldaia a gas è esplosa in un appartamento del quarto piano della Torre Azzurra. Sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco e della polizia.

Secondo quanto riferiscono gli operatori non ci sarebbero persone all’interno dell’appartamento anche se è presente un’unità del 118. L'intervento si è concluso in circa un'ora con l'arrivo della proprietaria sul posto e la ricognizione che non ci fossero feriti causati dall'esplosione.

Tanto spavento però per i residenti della Torre Azzurra e per l'intero Centro direzionale scosso dalla violentissima esplosione. Tante le persone che si sono precipitate in strada non solo dalla Torre Azzurra, ma anche dai palazzi che ospitano numerosi uffici.