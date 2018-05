Giovedì 17 Maggio 2018, 14:41 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà uno spettacolo nello spettacolo l’evento più atteso del canottaggio sprint e questo sia per la location e sia per il programma della manifestazione ricchissimo di appuntamenti ed eventi collaterali di ogni tipo. Stiamo parlando della Reggia Challenge 2018, giunta alla quarta edizione, che prevede come evento clou la sfida tra gli equipaggi universitari di Oxford e Cambridge. L’evento, immaginato dal due volte campione olimpico e Consigliere Federale Davide Tizzano e sostenuto dalla Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele, sarà organizzato dal neonato sodalizio Reali Canottieri Reggia di Caserta, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio. Il corposo programma va dal 4 al 10 giugno e prevede gare di canottaggio e dragon boat, aperte alle scuole, fino ad arrivare al gran finale, con l’assegnazione del trofeo e la premiazione dei vincitori, per domenica 10 giugno al termine delle finalissime di canottaggio. I dettagli del grande evento promozionale saranno presentati agli Organi di Informazione il 29 maggio 2018 a Roma, alle ore 11.30, presso la Sala Conferenza del Circolo Canottieri Aniene, in Lungotevere dell'Acqua Acetosa 119.