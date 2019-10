CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 09:37

Sono stati sgomberati ieri mattina diciotto immigrati residenti in una palazzina di via Acquaviva, a pochi passi dal passaggio a livello. Si tratta di un provvedimento voluto dell'autorità giudiziaria ed emesso per motivi di sicurezza. Problemi igienici e di stabilità. Lo stabile è stato svuotato da beni e persone. L'ingresso è stato completamente murato ed all'esterno, sul marciapiede, sono stati installati dei dissuasori in cemento. Sono intervenuti ieri mattina gli uomini della polizia municipale, della polizia di Stato ed i carabinieri. In un primo momento è stato chiesto agli abitanti della palazzina di lasciare le proprie abitazioni raccogliendo i propri beni. Poi sono stato allontanati.