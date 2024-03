Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana di Pasqua e di Pasquetta

ASTRONOMIA

Doppio appuntamento al Planetario di Caserta. Sabato si racconta la Luna ai più piccoli con lo spettacolo in cupola digitale "La fata della notte”, mentre lunedì ad emozionarsi saranno gli adulti con “In viaggio nel Sistema Solare”.

BAMBINI

Alla libreria dei piccoli Che Storia, a Caserta, sabato si legge a voce alta “Salviamo la Pasqua” di Friederike Rave, storia divertente e colorata che unisce alla tradizione del coniglio pasquale un racconto di amicizia e reciproco aiuto. A seguire il laboratorio creativo per la realizzazione della famosissima gallinella di Pasqua.

BENI CULTURALI/1

La Reggia di Caserta resterà sempre aperta per le festività pasquali.

Il Museo accoglierà i visitatori anche il 2 aprile, che cade di martedì (giorno di ordinaria chiusura settimanale). Per la prima volta dopo anni, inoltre, non chiuderà il Giardino Inglese il Lunedì in Albis.

BENI CULTURALI/2

A Maddaloni il Museo archeologico di Calatia sarà aperto domenica di Pasqua, lunedì di Pasquetta ed anche martedì, non osservando la consueta chiusura settimanale. L'orario di visita è dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19.30. La biglietteria chiude alle 19.

ESCURSIONI

La Pasquetta è in canoa con “Matese Discovery”, che per lunedì propone un tour in canoa canadese esplorando le bellezze naturalistiche del Lago Matese. In alternativa, la stessa associazione organizza – sempre nella giornata di lunedì – un percorso di trekking a San Gregorio Matese.

MUSICA/1

Venerdì sul palco del Piccolo Teatro CTS, a Caserta, è in programma il live del gruppo Swing Naples. La voce di Maria Pia de Simone, la batteria di Ciro Troise, il mandolino di Alessandro Pignalosa e la chitarra di Carmine Pistone si incontrano per regalare un show dedicato allo swing internazionale.

MUSICA/2

Al Pecoranera di Pignataro Maggiore venerdì c’è Virginia Sorrentino con “Jazzin' Rock”. La cantante, accompagnata da Marco de Tilla al contrabbasso, Alessandro Castiglione alla chitarra ed Aldo Fucile alla batteria, proporrà in chiave acustica i brani più amati degli anni ’80, con un repertorio che va da Tina Turner a Michael Jackson fino ai Police.

MUSICA/3

Pieralberto Valli, già leader del duo new-wave elettronico Santo Barbaro che dal 2016 ha intrapreso la carriera solista, sabato è sul palco del Mr.Rolly’s, a Vitulazio. “L’irrilevanza del vero” è il suo ultimo album, un lavoro che indaga il contemporaneo e la natura umana, sfociando in un live a metà tra performance e concerto.