Podistica Casollese, festa per il borgo e sportivi entusiasti

E' stata una festa per il quartiere, ma anche molto di più: lo sport ha unito centro e periferia a Caserta. Questa mattina, infatti, si è svolta la gara podistica Casollese, giunta alla sesta edizione. La competizione - sui dieci chilometri - organizzata dall'associazione di Caserta Azione è stata un successo. «Siamo contenti perchè tutto il borgo con i suoi abitanti ci ha invogliati», ha dichiarato un podista. Successo per Marco Vetrano dell'Atletica Nolana, con il tempo finale di 32'59''. Tra le donne si è registrato il dominio dell'atleta della Caivano Runners Francesca Palomba che ha chiuso la sua prova in 37'42'' . Per le società è salita sul podio asd Road Runners Maddaloni del presidente Michele Campolattaro. Gli arrivi registrati a fine gara sono stati 562 di cui 68 donne. A dare il via, il sindaco Carlo Marino con l'assessore Enzo Battarra, subito dopo la benedizione del parroco della chiesa di San Nicola a Casolla. L'organizzazione è stata eseguita sotto la supervisione del consigliere comunale Francesco Guida.