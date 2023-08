Waterfalls, gli ecoitinerari pionieri (e senza bici) di Conca della Campania

Videorubrica di Marilù Musto

Passeggiata alla Cascata di Conca: prima tappa dell’Ecoitinerario del Vulcano di Roccamonfina . Tanti escursionisti il 5 agosto scorso, hanno partecipato all’hiking alla dx riscoperta della Cascata di Conca della Campania, da pochi giorni acquistata da Comune e, quindi, patrimonio della collettività. La passeggiata sportiva ha rappresentato l’evento-pilota dell’Ecoitinerario del Vulcano di Roccamonfina, lanciato da Fattorie Montane nell’ambito del progetto Cultura AgroSociale, finanziato, con fondi europei, dalla Regione Campania. I partecipanti si sono ritrovati nel cortile nell’azienda agrituristica Terra Tefra; ad attenderli c’era il sindaco del borgo, David Simone. Tra gli escursionisti, una delegazione, capitanata da Claudia Nicchiniello, di Angsa Campania, consorziata di Fattorie Montane, che da anni si batte per l’accessibilità reale dei ragazzi con disturbi cognitivi. Una navetta ha condotto il gruppo nella piazza del municipio per il brief tecnico con gli accompagnatori di DinamiKa Outdoor; poi, la partenza. L’hiking alla cascata si ripeterà con un percorso ancora più esteso ed avvincente il 26 agosto