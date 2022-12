Bike Morning: i castelli abbandonati diventano eco-sostenibili

I castelli in rovina possono aspirare a una vita nuova: un esempio di splendore moderno applicato a una struttura storica è quello di Castel Campagnano. Si tratta di un edificio del 1700 ristrutturato e potenziato con un impianto di pannelli fotovoltaici che garantiscono l'autonomia energetica fino al 70 per cento. Basta avere inventiva e unire l'antico con il nuovo per ricostruire percorsi turistici attorno ai castelli, magari in bicicletta, favorendo un turismo con mobilità dolce nelle aree interne.