Venerdì 14 Settembre 2018, 13:55 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 13:57

Tutti assolti al termine del processo in appello sulla gestione delle centraline di carburanti nel casertano. Ribaltata sentenza di primo grado, assolto - tra gli altri - Nicola Cosentino, che in primo grado era stato condannato a sette anni di reclusione. Difeso dai penalisti Agostino De Caro e Stefano Montone, l’ex sottosegretario all’economia non ha rilasciato dichiarazioni.La Corte ha mandato gli atti in Procura per Zippo e Gallo, i due accusatori.Soddisfazione anche per gli altri imputati, ex prefetti e funzionari regionali (difesi tra gli altri dagli avvocati Claudio Botti, Carlo De Stavola, Vittorio Giaquinto, Giovan Battista Vignola).