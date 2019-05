CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 07:00

Ci sono voluti tre anni, dieci mesi e cinque giorni dall'avviso di garanzia per arrivare alla richiesta di archiviazione per Lorenzo Diana. Un'icona dell'antimafia nel violento territorio dei Casalesi, quando non era sotto i riflettori. La Dda napoletana, coordinata dall'aggiunto Luigi Frunzio e con il visto del procuratore capo Gianni Melillo, ha concluso che le dichiarazioni dei pentiti sono state smentite dalle indagini: Diana è sempre stato un nemico, non un complice dei Casalesi.