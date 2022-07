Pusher con il reddito di cittadinanza arrestato dai militari nel Casertano

A Vitulazio i carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 61enne, che percepiva pure il reddito di cittadinanza. I militari dell’Arma, a seguito di controllo di polizia, hanno rinvenuto tre ovuli contenenti cocaina per un peso complessivo di un grammo. La successiva perquisizione nell'abitazione del pusher ha consentito ai carabinieri di rinvenire anche 12 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi. L'anziano è ai domiciliari.