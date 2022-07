Alto impatto a Pozzuoli: sanzionati 3 parcheggiatori abusivi e 6 ristoranti

Nell’ultimo fine settimana la Polizia Municipale di Pozzuoli ha effettuato numerosi controlli tra il centro storico, Arco Felice e Lucrino. 3 parcheggiatori abusivi sono stati colti in flagrante e oltre ad una sanzione e al daspo di 48 ore, sono stati sequestrati i proventi conseguiti illecitamente.

Durante i posti di controllo sono stati scoperti e denunciati due conducenti di veicoli in possesso di polizza assicurativa falsa. È stata denunciata anche una donna che sparava fuochi d’artificio alla via Terracciano nei pressi del carcere femminile. Nel pattugliamento del rione Toiano gli agenti hanno individuato due motoveicoli risultati oggetto di furto: il primo immediatamente restituito al legittimo proprietario, mentre per il secondo sono ancora in corso accertamenti poiché privo di alcune parti essenziali per la sua individuazione.

Nella notte del venerdì sono state impiegate pattuglie dedicate al controllo dei mezzi provenienti e diretti alle isole che trasportavano rifiuti solidi urbani fuori dagli orari consentiti dall’ordinanza sindacale: sono stati contravvenzionati 6 veicoli per aver circolato nel centro storico prima delle 03:00 e 8 verbali per le carenti condizioni igienico sanitarie in cui versavano.

Si aggiunge la verbalizzazione del titolare di un locale commerciale che diffondeva musica oltre l’orario consentito. Infine sono stati sanzionati 6 locali di ristorazione ed esercizi commerciali nella zona di Arco Felice per aver depositato rifiuti non differenziati.