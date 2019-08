Martedì 20 Agosto 2019, 16:27

È stato appena interrogato dai carabinieri della compagnia di Capua, diretti dal maggiore Francesco Mandia, il commerciante, G.A., vittima, questa notte di un raid incendiario ai danni del suo negozio di moto e minicar 50.Ignoti hanno preso di mira la struttura commerciale in via Santa Maria Capua Vetere nel comune di Capua. Stando a una prima ricostruzione dei militari giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Caserta, l'incendio sarebbe stato provocato dal lancio di alcune molotov. Fortunatamente il rogo è stato subito domato altrimenti avrebbe provocato tanti danni anche alle strutture commerciali adiacenti a quelli di G.A. Secondo le prime indiscrezioni degli investigatori il commerciante non avrebbe ricevuto richieste estorsive.