Arrestata la coppia di fidanzati, che nel mese di febbraio, ha messo a segno la rapina al supermercato 'Decò' di Maddaloni. Questa mattina è stata eseguita dagli uomini del commissariato di polizia locale l'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Benito Di Lorenzo 30 anni e di presentazione alla polizia per Angela Pellegrino 29 anni. Nel mese febbraio scorso, presso il supermercato «Decò» di via Carlucci è stata consumata una rapina, a mano armata, ad opera di due individui, un uomo e una donna, i quali, mediante minaccia di una pistola, si fecero consegnare l'intero incasso dal dipendente addetto alla cassa, per poi fuggire a bordo di un'autovettura. Sul posto, immediatamente, giunse la Polizia di Stato del Commissariato di Maddaloni che avviate le indagini con l'utilizzo di telecamere e alcune testimonianze è risalita agli autori del colpo. Di Lorenzo deve rispondere anche di evasione dai domiciliari.

Venerdì 5 Luglio 2019, 17:55

