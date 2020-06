Rapinatir sulla Nola-Villa Literno, recuperato camion frigo di prodotti ittici da 200mila euro

Ieri sera veniva perpetrata una rapina sull’asse viario Nola-Villa Literno, ad opera di 4 soggetti che viaggiavano a bordo di un’auto grigia, travisati ed armati, ai danni di un camion frigo che trasportava prodotti ittici.



L’immediato avvio delle attività d’indagine, condotte dalla Squadra Mobile di Caserta, unitamente alla Squadra di P.G. del Compartimento Polstrada di Napoli, finalizzate al rintraccio del mezzo, hanno permesso di individuare sia il trattore stradale, localizzandolo in Brusciano, sia il relativo semirimorchio, risultato carico di prodotti ittici di ingente valore; quest’ultimo veniva individuato in Volla, all’interno di un’area di parcheggio pubblica.



Quindi i poliziotti effettuavano un blitz e si recavano in Volla e procedevano al recupero del mezzo e della refurtiva, quantificata in nr. 33 pedane di prodotti ittici congelati, per un valore di circa 200.000,00 euro. Effettuato l’immediato riconoscimento del mezzo e della refurtiva, il tutto veniva debitamente restituito al titolare della ditta.



