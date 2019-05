Lunedì 13 Maggio 2019, 22:42 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 22:44

Sono rimasti bloccati quasi un'ora nell'ascensore della Reggia di Caserta riservata ai disabili e alle fasce deboli. È accaduto a due uomini e ad una donna anziani che sono stati liberati dai vigili del fuoco, i quali hanno poi interdetto l'utilizzazione dell'ascensore. I tre hanno visitato il monumento, successivamente hanno usufruito dell'unico ascensore riservato a disabili e anziani, ma il mezzo si è fermato tra il primo piano e il pianterreno. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che in un primo momento hanno avuto difficoltà a far scendere l'ascensore; sono così intervenuti i tecnici della ditta che effettua la manutenzione, che hanno aiutato i pompieri a liberare i tre. È emerso che il contratto di manutenzione dell'ascensore è scaduto e non è stato rinnovato. Così i vigili ne hanno vietato l'uso.