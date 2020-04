Un nuovo logo per la Reggia di Caserta, anzi due: uno per le comunicazioni istituzionali e aspetti come il materiale d'ufficio o la segnaletica interna, l'altro per la parte commerciale, per tutto ciò che sarà merchandising, tra magliette, tazze, matite. Un logo con le iniziali di Reggia e Caserta, Re Carlo, Real Casa, «R» e «C», ben in evidenza, ma sui prodotti commercializzati ci sarà sulle due lettere anche una corona. Il nuovo logo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa online. «La Reggia di Caserta ha assoluta necessità di trasmettere una nuova immagine - ha detto il direttore del museo patrimonio Unesco Tiziana Maffei - perché è un complesso straordinario, ma ancora poco noto». La Maffei ha poi annunciato che in vista della riapertura al pubblico del sito, oggi chiuso per l'emergenza Coronavirus, si stanno valutando soluzioni «come la programmazione delle visite e il contingentamento degli ingressi», strumento già adottato per le visite agli Appartamenti durante le prime domeniche del mese ad ingresso gratuito. Una volta riaperta però, la Reggia dovrà trasmettere una nuova identità.



«La nuova forma dell'identità della Reggia è una delle numerose attività che porteremo alla luce entro l'anno» ha spiegato la Maffei. « Per dare forma a un brand - ha proseguito - abbiamo fatto emergere i caratteri profondi che connotano la Reggia di Caserta: la sua storia, la sua arte e la sua cultura. La Reggia di Caserta è il più potente sogno dei Borbone, quale testimonianza di bellezza ma anche espressione di ricchezza produttiva. Ed è proprio su questo che intendiamo scommettere, sull'identità territoriale della Reggia, che ricordo è al servizio, con i suoi valori, della società». © RIPRODUZIONE RISERVATA