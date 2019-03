CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 14 Marzo 2019, 08:00

Inviato a Casal di PrincipeMappe, venti, delimitazioni dello spazio aereo, contatti con i controllori di volo dell'Aeronautica Militare: l'Esercito schiera intelligence e tecnologia nella cyberguerra della Terra dei Fuochi. Tecniche militari per individuare siti, piccoli e grandi, ricostruire percorsi e attaccare gli sversatori. Giorno e notte. Con due droni, piccoli, invisibili e soprattutto silenziosi, che da 500 piedi di altitudine (oltre 150 metri) riprenderanno nei minimi particolari il territorio della Terra dei Fuochi e tutto quello che si muove. E non sarà una caccia a casaccio: quattro anni di lavoro e attività di informazione sul territorio hanno permesso di avere una massa di dati tale da permettere gli analisti dell'Esercito di definire delle mappe di ricerca dove spedire i droni per avere un dettaglio più fine che, per inaccessibilità dei luoghi, ampiezza del territorio solo parzialmente è possibile ottenere dalle ispezioni delle pattuglie terrestri.