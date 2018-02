Salvini a Caserta, tensione alle stelle tra Lega e centri sociali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Febbraio 2018, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce il clima di tensione a Caserta per l'arrivo di Matteo Salvini in città. Nel corso della serata di venerdì, poco dopo l'orario di cena, dal comitato elettorale della Lega in corso Trieste è partita una telefonata alle forze dell'ordine per richiedere un intervento immediato. A chiamare la centrale operativa della polizia sono stati i membri del comitato elettorale Lega di Caserta: «Mentre ero a poche centinaia di metri dalla sede, ho notato un gruppo di ragazzi, ben noto alla mia persona, salire sulle panchine del totem posizionato all'esterno del comitato elettorale e strappare i manifesti di Salvini per giocarci a palla o per calpestarli ha detto Ciro Guerriero, membro del comitato elettorale della Lega Immediatamente ho raggiunto la sede in cui, in quel momento, era presente solo la nostra candidata Giuliana Sorà. Preoccupato della situazione, ho intimato verbalmente ai ragazzi di andare via. Hanno voluto provocare sperando in una mia reazione che, invece, non c'è stata. Ho urlato contro di loro per attirare l'attenzione dei passanti e dei negozianti per evitare che qualcuno dei ragazzi potesse stravolgere l'evoluzione dei fatti. Da quando abbiamo aperto il comitato ha concluso Guerriero in più occasioni siamo stati vittime di aggressioni e non passa sera in cui la mattina dopo non troviamo i manifesti strappati. Una situazione grave che lascia ben intendere il livello del dibattito politico democratico in questa città».