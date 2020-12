TEANO - Un terribile scandalo rischia di abbattersi sulla diocesi Teano-Calvi, guidata dal vescovo Giacomo Cirulli. La Procura di Napoli infatti, ha aperto un'indagine nei confronti del parroco di Presenzano Gianfranco Roncone; quest'ultimo, stando alle dichiarazioni delle giovanissime vittime che hanno trovato il coraggio di sporgere denuncia, sarebbe stato l'autore di diversi abusi sessuali. Nella serata di ieri, i carabinieri di Teano hanno fatto così irruzione nell'abitazione del sacerdote, per eseguire le perquisizioni del caso. Inoltre, i militari dell'Arma hanno sequestrato computer e cellulari appartenenti al parroco, che ora saranno analizzati dagli uomini della Procura partenopea. Stando sempre alle dichiarazioni delle vittime, per avvicinare i giovani il prete si serviva di un altro ragazzo, da poco maggiorenne, che aveva il compito di scegliere le persone da portare presso l'abitazione del parroco. Al momento le indagini sono in piena fase di sviluppo: nelle prossime settimane però, potrebbero esserci importanti novità.

Nel frattempo il parroco è stato sospeso dal suo incarico. La decisione è stata assunta dal vescovo della Diocesi di Teano-Calvi Giacomo Cirulli che "dopo essere venuto a conoscenza di un’indagine penale a carico del Reverendo Sacerdote Gianfranco Roncone, confidando e collaborando con l’Autorità Giudiziaria, in ossequio alla normativa canonica vigente, ha immediatamente ritenuto opportuno vietare l’esercizio del ministero pubblico al suddetto Sacerdote, allontanandolo dalla Comunità parrocchiale che gli era stata affidata. Invitiamo tutti i fedeli - conclude - ad essere uniti intorno alla nostra Chiesa Diocesana in questo tempo di prova".“

