Martedì 18 Settembre 2018, 07:00

Inviato a Castel VolturnoIl grande assente, dieci anni dopo l'orrendo massacro mafioso di sei immigrati africani, è l'unico eroe della storia. Si chiamava Joseph Ayimbora, del Ghana. Si finse morto mentre gli assassini sparavano 122 colpi con sette armi diverse, poi raccontò tutto e aiutò gli inquirenti a fare luce sulla strage dei camorristi guidati da Giuseppe Setola. È morto per un aneurisma cerebrale sei anni fa, la medaglia al valor civile che gli fu assegnata è ancora custodita nella sede del Comune di Castelvolturno. La moglie e i suoi tre figli finora non hanno avuto il coraggio di tornare per prenderla, sono in una località protetta come familiari di un testimone di giustizia. Già, perché, nel silenzio generale di chi aveva visto, Joseph fu l'unico ad avere avuto il coraggio di parlare. Lo ricorda Alessandro Milita, il pm della Dda che dieci anni fa fece il primo sopralluogo nella ex sartoria «Ob Ob exotic Fashion»: «Nessuno ebbe il coraggio di testimoniare, ricordo ancora una delle vittime, poco più di un ragazzo, che aveva cercato di rifugiarsi in uno sgabuzzino, ma non ci riuscì perché la porta era chiusa e fu ucciso come gli altri».Dieci anni dopo, al chilometro 43 della Domiziana quella saracinesca è sbarrata. C'è una specie di stele artigianale tenuta da due viti, con parole incise su un piano di condensato. «In ricordo dei sei fratelli africani vittime innocenti dell'odio razziale e della violenza camorrista» si legge nella premessa all'elenco delle vittime. Venne messa otto anni fa dalle associazioni che, ogni 18 settembre da quel 2008, ricordano la strage: ex Canapificio, centro Fernandes, Caritas. Spiega Mimma D'Amico dell'ex Canapificio: «Il ricordo lo facciamo ogni anno con le scuole, è sconvolgente l'assenza di memoria tra i ragazzi. Pochi ricordano o sanno. Quest'anno, il ricordo sarà al Comune con 80 alunni delle scuole. Li abbiamo invitati a fare un gioco sulle identità. Quello che manca è l'inclusione in una realtà ad alta presenza di immigrati».