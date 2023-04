«Strativari-suite napoletana in otto quadri» mette in scena la tradizione musicale mediterranea al Teatro Lendi

Si appresta alla conclusione la fortunata stagione del Teatro Lendi in via Alessandro Volta 144. La chiusura del cartellone è affidata a Cristina Donadio, Capone & BungtBangt e Solis String Quartet che, dal 19 al 21 aprile (ore 21), porteranno in scena «Strativari». Concepito come una suite, lo spettacolo musicale e teatrale si compone di otto movimenti con un prologo e un epilogo. Otto ritratti emotivi che toccano altrettanti affetti – il ricordo, la passione, il gioco, lo scontro, la fatica, la denuncia, il desiderio, la devozione – esplorati dal punto di vista dei napoletani.

Il progetto nasce dall’incontro di due realtà musicali apparentemente molto distanti tra loro, ma unite dalla matrice mediterranea. Tra strumenti con storie e tradizioni profondamente diverse (dal violino alla buatteria, dalla scopa elettrica al violoncello, dalla viola allo scatolophon), Capone & BungtBangt e Solis String Quartet, con la preziosa complicità della carismatica attrice Cristina Donadio, hanno deciso di condividere il palcoscenico in uno spettacolo scritto da Stefano Valanzuolo e diretto da Raffaele Di Florio. Il titolo, attraverso un gioco di parole, evoca il nome del celebre liutaio cremonese e rimanda agli strati vari che compongono l’immagine di Napoli caratterizzata da una pluralità di linguaggi, stili, corpi e anime che, forse, non ha uguali altrove.

«Ci prepariamo a vivere un finale ad alto tasso culturale ed emotivo. Strativari è uno di quegli spettacoli che ha contribuito a diversificare la proposta di contenuti offerti al pubblico. È stata una stagione variegata che ha visto la partecipazione di grandi personalità artistiche. Abbiamo registrato numeri importanti in termini di presenze, biglietti esauriti per moltissime repliche. Dai sorrisi e dalla gioia di ogni spettatrice e spettatore ho percepito, oltre al divertimento, anche il piacere di ritrovarsi all’interno della sala teatrale insieme ad altre persone. Insomma, una stagione piena di serenità e successi. Non potevo desiderare di più» afferma Francesco Scarano, Direttore del Teatro Lendi.