La Campania prosegue nel suo 2021 fortunato al SuperEnalotto. Il concorso di sabato 16 gennaio, infatti, ha regalato a un giocatore di Casagiove, in provincia di Caserta, un “5” da 25.398,56 euro.

La fortunata schedina, riporta agipronews, è stata convalidata presso Visionnaire in via Trieste 66. Il Jackpot nel frattempo ha toccato quota 93,7 milioni di euro e sarà in palio nel concorso di domani, martedì 19 gennaio.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Campania il 6 manca dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.

