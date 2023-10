Poteva avere delle conseguenze ben peggiori il furto tentato ai danni della farmacia Aloe da ignoti malviventi. L'episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica in località Le Vagnole alla periferia nord di Mondragone dove ha sede la struttura. E solo per un caso fortuito non ha avuto delle conseguenze gravi.

APPROFONDIMENTI Pusher ucciso, il killer: gettati coltello e abiti in due cassonetti Reggia e festa azzurra boom di visitatori ma è caos parcheggi Tora e Piccilli, distrutto l'ulivo della Shoah nel Giardino dei Giusti

Tre uomini hanno fatto irruzione nei locali dopo aver forzato la saracinesca d'ingresso, approfittando del buio della notte e del fatto che la farmacia è collocata in una zona periferica, isolata, scarsamente abitata, anche se insiste proprio sul tratto urbano della Domiziana. Molto probabilmente i ladri erano convinti di andare sul sicuro e che all'interno non ci fosse nessuno.

Grande invece deve essere stata la loro sorpresa quando invece sono entrati ed uno di loro che, con una potente torcia nelle mani, si è diretto quasi immediatamente verso gli uffici dove si è trovato di fronte il titolare della farmacia, il dottore Antonino Aloe. La struttura infatti era di turno per la notte e il proprietario ha l'abitudine di dormire all'interno, per ragioni di sicurezza e per poter svolgere al meglio il servizio. Forse questi due dettagli i malviventi non potevano saperli.

Fatto sta che, sorpresi dalla reazione di Antonino Aloe, svegliato in pieno sonno e a sua volta convinto che fosse arrivato il suo assistente per l'apertura domenicale, i malintenzionati si sono dati a una precipitosa fuga rinunciando al colpo e senza portare via niente.

Per fortuna, tutto si è concluso con un grande spavento per il malcapitato farmacista e senza conseguenze fisiche per nessuno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone e quelli della locale stazione per le prime indagini.

Dall'osservazione delle telecamere di sorveglianza, i militari hanno scoperto che prima di entrare nei locali i tre ladri hanno ispezionato, con molta cura, le aree adiacenti la farmacia, forse per verificare se ci fosse qualcuno o qualcosa di loro interesse. Hanno inoltre cambiato l'orientamento delle videocamere, per evitare di essere inquadrati mentre forzavano la saracinesca. L'allarme invece non era inserito, proprio perché la struttura era di turno notturno.

Le indagini proseguono ovviamente per cercare di identificare ed assicurare alla giustizia il gruppetto.

L'episodio rilancia l'allarme sulla sicurezza in città dove sono frequenti gli episodi di microcriminalità, come spaccio di droga, furti ai danni di abitazione e di autovetture, danneggiamenti delle auto in sosta, piccole risse.

Eventi che creano preoccupazione e un senso di insicurezza nella popolazione.