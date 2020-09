Proseguono i controlli finalizzati al rispetto della normativa ambientale a piccole attività imprenditoriali nei comuni delle province di Napoli e Caserta, ricadenti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. In strada, nell'ambito dell'ottavo action day disposto dall'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, e coordinato dalla prefettura di Napoli, con la prefettura di Caserta e le questure delle due province, sono scesi 24 equipaggi dell'Esercito, delle varie forze dell'ordine e delle polizie locali; nei controlli è stato coinvolto il comune napoletano di Caivano, e quelli di Caserta e Casagiove per Terra di Lavoro.



All'esito dell'attività, sono state sequestrate per gestione illecita di rifiuti due aziende delle otto controllate, quattro quella sanzionate con multe di oltre 132mila euro. Sono state inoltre denunciate 15 persone per reati ambientali e utilizzo di manodopera in nero; sigilli sono stati apposti ad aree per quasi due chilometri quadrati dove erano stati accumulati illecitamente rifiuti.