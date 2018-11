CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Prendere in prestito una modalità tipica della camorra e farla propria. Applicarla alla tematica ambientale. Il fuoco cancella le prove di un delitto. Ma il fuoco può anche distruggere i rifiuti pericolosi che nei centri di trattamento non devono e non possono entrare. Devono aver pensato questo i «signori del fuoco» che hanno adottato una strategia camorristica sul fronte dello smaltimento. Ridurre in cenere i rifiuti speciali e pericolosi può essere un'idea, perché non provarci? E così, potrebbe essere questa la nuova chiave per aprire la porta a una lettura diversa del movente che si nasconde dietro agli incendi negli impianti di trattamento dei rifiuti.