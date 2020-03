Associazione per delinquere finalizzata al falso, alla corruzione, alla ricettazione e alla truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale. Sono 17 le persone colpite in queste ore delle misure cautelari eseguite dai carabinieri del NAS diretti dal tenente colonnello Vincenzo Maresca. Si tratta di medici e dipendenti dell’Asl di Caserta e di imprenditori e faccendieri della stessa area. L’inchiesta è stata coordinata dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, guidata da Maria Antonietta Troncone.L’operazione ha portato a cinque arresti in carcere, nove ai domiciliari e cinque misure sospensive e interdittive.

Ultimo aggiornamento: 08:17

