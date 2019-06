Un uomo di 40 anni di Aversa è stato arrestato dagli agenti di polizia del locale commissariato mentre si intratteneva in un locale della movida della città normanna. L'uomo, colpito da un ordine di carcerazione del Procuratore generale della Corte di Appello di Trento, deve scontare 5 anni e 10 mesi per un cumulo di pene relative a reati di associazione finalizzata alla truffa, alla ricettazione e al patrimonio in generale, commessi dal 2015 in varie zone del Nord-Italia. La pena è diventata definitiva nei giorni scorsi. L'uomo è stato associato al carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Sabato 15 Giugno 2019, 11:27

