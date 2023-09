Lo hanno trovato i vigili del fuoco del vicino distaccamento. Era a terra, nel soggiorno di casa, in una pozza di sangue quasi secco. A provocare la morte di Paolo Menditto, 55 anni, sono state oltre dieci coltellate che sarebbero state inferte all'uomo al termine di una lite. Chi lo ha ucciso era accecato dalla rabbia.

Teatro dell'omicidio - il primo ad Aversa dopo dieci anni - uno dei tanti fabbricati del rione di case popolari in via Saporito, le cosiddette "palazzine" troppo spesso abbandonate a sé stesse insieme ai suoi abitanti. A telefonare ai vigili del fuoco alle 11 di ieri, alcuni vicini di casa della vittima, che si erano insospettiti per non aver visto l'uomo che solitamente era mattiniero.

I pompieri, accompagnati dagli agenti del vicino commissariato di polizia e della squadra mobile della questura di Caserta, sono saliti al secondo piano del fabbricato 2, Scala B, e hanno forzato la porta d'ingresso trovandosi di fronte la macabra scena. Non c'è voluto molto per capire che Paolo Menditto, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, fosse stato ucciso a coltellate. I posti delle ferite lasciano intuire che i colpi siano stati inferti nel corso di una lite: non è escluso che anche la vittima possa aver ferito a sua volta l'omicida che, subito dopo la colluttazione, avrebbe lasciato precipitosamente la casa. Nessuna traccia dell'arma del delitto.

Gli agenti della polizia scientifica fino al tardo pomeriggio di ieri erano ancora alla ricerca di un coltello nel cortile del fabbricato, tra desolanti baracche in lamiera, arrugginite e semi-abbandonate. Hanno alzato persino i coperchi di tombini, ma senza successo. Passato al setaccio anche l'appartamento dell'uomo, sotto osservazione i secchi dei rifiuti per la raccolta differenziata che la vittima aveva sul balcone che affaccia sull'ingresso dell'edificio.

Nel porticato della scala B del Fabbricato 2 spicca un campanello bluetooth, di quelli che i negozi cinesi offrono per qualche euro con scritto a mano in corsivo sull'adesivo «Menditto Paolo, Zio Paolo», un'affettuosità di qualche nipote che aveva risolto, probabilmente, con questo espediente il problema di un citofono che non funzionava. Un campanello che questa volta non ha trovato, però, risposta.

Le indagini sono partite immediatamente ascoltando i vicini di casa dell'uomo e i parenti della vittima che non avrebbero, però, fornito particolari utili agli inquirenti. Quello che è certo è che Menditto conosceva il proprio assassino tanto da farlo entrare in casa. Bisognerà accertare se ad ammazzarlo sia stato qualche conoscente per motivi di interesse privati, oppure qualcuno che voleva fargliela pagare per un presunto sgarro o per un disaccordo nell'ambito delle presunte attività illecite nelle quali la vittima potrebbe essere stata coinvolta. Non si esclude neppure il motivo passionale.

Nelle prossime ore gli inquirenti potrebbero giungere a capo della vicenda grazie alle indagini coordinate dai magistrati della Procura di Napoli Nord ad Aversa, i quali hanno disposto il trasferimento della salma per poter effettuare l'esame necroscopico per acquisire maggiori elementi utili alle indagini.

Se fosse implicata la delinquenza locale, organizzata o meno, Aversa e gli aversani si troverebbero di fronte a una escalation degli episodi di violenza. A oggi, sono continui gli atti delinquenziali: dal danneggiamento delle auto ai furti e alle rapine anche in pieno centro.

Insomma, Aversa una città sempre meno sicura e sempre più violenta tanto che sono in tanti a chiedere l'utilizzo nelle strade, sebbene in maniera soft, dei militari dell'esercito per assicurare tranquillità a chi cammina da solo di sera o lascia la vettura rischiando di trovarla danneggiata a causa del tentativo del balordo di turno di rubare quanto di valore vi potrebbe essere a bordo.