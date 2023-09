Ruba un trattore, poi prova a prendere le pistole dei carabinieri

Un 29enne di Castel Volturno stava tranquillamente sorseggiando una bibita seduto al bar nel centro di Carinola con il trattore che aveva rubato poco prima in un terreno della frazione di Casanova, parcheggiato all’esterno del locale. E’ accaduto in mattinata quando i carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato il grosso mezzo da lavoro lasciato in sosta dall’uomo sulla pubblica via, il quale, accortosi della loro presenza, ha subito acceso il motore e tentato la fuga.

Una volta raggiunto ha tentato in tutti i modi di non essere fermato aggredendo con calci e pugni i militari e cercando di impossessarsi con violenza delle loro pistole saldamente ferme nelle fondine. Lo stesso è stato bloccato e accompagnato in caserma dove è stato arrestato ed accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Dovrà rispondere di furto aggravato, tentata rapina, lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.