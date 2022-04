Ucraina, CasertAzione dona beni primari per i profughi

A Caserta continua la maratona del cuore per il popolo ucraino in fuga dalla guerra. Nella giornata di sabato, i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, guidati dal coordinatore Francesco Brancaccio, hanno ritirato i beni di prima necessità raccolti dall'associazione CasertAzione durante le festività di Pasqua nell'ambito del Progetto solidale.

«Un appuntamento importante - ha commentato Francesco Brancaccio - che ha confermato la bellezza e il pragmatismo del mondo del volontariato. Ringrazio l'associazione CasertAzione, il consigliere comunale Francesco Guida e tutti i volontari per la grande solidarietà dimostrata fin dallo scoppio della guerra in Ucraina per far fronte all'emergenza profughi».